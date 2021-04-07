Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında 3 bina yıkılıyor

Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor. Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan 3 blok, 5 kat ve 28 bağımsız bölümden oluşan orta hasarlı ve riskli yapının yıkım kararı alındı. Kentsel Dönüşüm kapsamında binaların yıkımı havadan görüntülendi. Yıkım alanına gelen Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, basın mensuplarının sorularını cevapladı. 1999 yılındaki depremden sonra kentsel dönüşüm çalışmaları yapan Büyükçekmece Belediyesi bu güne kadar 25 bin konutun yenilenmesini sağladı.

“25 bin bağımsız konut yenilenmesini sağladık”

Büyükçekmece'de ilçe genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, “Bugün 3 blok 28 daire'den oluşan sitenin yıkımını gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak vatandaşla el birliği içerisinde haftada bir yada iki sitenin yıkımını gerçekleştiriyoruz. Depremin ne zaman olacağı belli değil, bu yüzden herkesiz bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Oturdukları binalarının deprem testlerini yaptırmaları gerekiyor. Eğer binaları riskli ise bizimde belediye olarak vereceğimiz destek ile binalarının bir an önce yenilemeleri gerekiyor. Vatandaşlarımınız binaların altında vefat etmeleri istemiyoruz. Belediye olarak 99 yılındaki üzücü depremden sonra hemen start vermiştik kentsel dönüşüme. Yaklaşık bu güne kadar 25 bin bağımsız konut yenilenmesini sağladık” ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç

