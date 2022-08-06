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Büyükçekmece'de nefes kesen kovalamaca

Büyükçekmece'de nefes kesen kovalamaca
Büyükçekmece'de nefes kesen kovalamaca

Büyükçekmece'de trafik çevirmesinden kaçan şüpheliler, uzun süren kovalamacanın ardından yol üzerindeki araçlara çarparak durabildi. Şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de nefes kesen kovalamaca - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Muratçeşme Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki şüpheli araç, polis çevirmesi sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şahısları kovalamaya başladı. Muratçeşme Mahallesi'nden Kumburgaz'a kadar süren kovalamaca, şüpheli otomobilin trafikteki diğer araçlara çarpmasıyla son bulurken polis ekipleri, şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçma sebebi henüz bilinmezken aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Murat Delice - Mert Yıldırım

 

 

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