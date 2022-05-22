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Büyükçekmece'de yılan ile kedinin kavgası kamerada

Büyükçekmece'de yılan ile kedinin kavgası kamerada
Büyükçekmece'de yılan ile kedinin kavgası kamerada

Büyükçekmece'de bir evin bahçesine giren yılan ile yavrularını korumaya çalışan kedinin mücadelesi, ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Büyükçekmece'de yılan ile kedinin kavgası kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün gündüz saatlerinde Kumburgaz Mahallesi'nde gerçekleşti. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılan evin bahçesine girdi. Bahçede bir süre oyalanan yılan, apartman sakinlerinin dikkatini çekti. Hayvanı gören ev sahibi büyük bir şok yaşarken, yavrularını yılandan korumaya çalışan kedinin mücadelesi cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kedinin bir süre kovalamasının ardından yılan, bahçeden çıkarak kayboldu.

Kedinin yılana karşı mücadelesi cep telefonu kamerasında

Yaşanan o anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde evin bahçesine giren yılanın, kediye saldırmasının ardından bir süre daha bahçede kalarak ortadan kaybolduğu görülüyor.

Murat Delice - Mert Yıldırım
 

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