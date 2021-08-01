Buzdolabı motorlarının ömrü doğa dostu gazlar nedeniyle kısaldı

Çevre ve Orman Bakanlığının "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmeliği", 2014 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak, yönetmeliğin ek listelerinde yer alan kloroflorokarbonların ithalatı yasaklanmıştı. O günden bu yana buzdolaplarında kullanılan R12 gibi gazların yerini R600 gazının alması ile ozon tabakasının incelmesinin önüne geçmişti. Ancak yeni nesil buzdolaplarında kullanılan R600 gazı R12 gazı gibi yağlı olmadığı için buzdolabının motorunda aşınma yapmasıyla biliniyor. Geçmişte 25 yıla varan buzdolabı motorunun ömrü, R12 yerine R600 gazının kullanılmaya başlamasıyla 7 yıla kadar düştü.

“Yağsız gaz olduğu için buzdolabının motorunda aşınma artıyor”

Eskişehir'de 15 senedir beyaz eşya tamirciliği yapan Bülent Şahin, son yıllarda kullanılan gazların buzdolabı motorlarının ömrünü kısalttığından bahsetti. Yeni tip gazların buzdolabını daha hızlı soğuttuğuna da değinen Şahin, “İnsanlar bana ‘ya benim babaannemin buzdolabı vardı, 25 sene gidiyordu' diyorlar. Şimdi bir buzdolabı alıyorsunuz ve 4-5 sene sonra arıza yapıyor. Eski buzdolaplarında R12 adında solvent bir gaz kullanılıyordu. Bu gaz kullanıldığında buzdolaplarını hem yağlıyordu hem de temizliyordu. Ancak ozon tabakasını deldiği ve doğaya zarar verdiği için bu gaz yasaklandı. Onun yerine R134 denen bir gaz gelmişti. Şimdilerde ise R600 gazı kullanılıyor. Bu gaz çok çevreci. LPG'den üretiliyor. Hiçbir zararı yok. Soğutma verimi çok yüksek. Eski nesil bir gaz buzdolabının hacmini örneğin 10 saatte soğutuyorsa, bu gaz 5 saatte soğutuyor. Tüketim yarı yarıya düşüyor ama yağsız gaz olduğu için buzdolabının motorunda aşınma artıyor. Buda buzdolabının motor ömrünü kısaltıyor. R600 gazlı buzdolaplarının yaklaşık 7 yıl ömürleri olduğunu düşünüyorum. Bu 8 yılda olabilir ama 3-4 senede bile arıza yapan oluyor” diye konuştu.



Kazım Ulusoy

