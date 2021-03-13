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Caddebostan sahilinde pes dedirten görüntü: Doldu taştı

Caddebostan sahilinde pes dedirten görüntü: Doldu taştı
Caddebostan sahilinde pes dedirten görüntü: Doldu taştı

Caddebostan sahilinde korona virüs uyarılarına rağmen yine kalabalık oluştu. Sahilde yürüyüş oturan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymayarak maske takmaması dikkat çekti. Yoğun kalabalık havadan görüntülendi.

Caddebostan sahilinde pes dedirten görüntü: Doldu taştı - Tıkla İzle

Kadıköy Caddebostan sahilinde, son günlerde artan korona virüs vaka sayısına ve yapılan uyarılara rağmen vatandaş kalabalığı devam ediyor.

Sahilde devriye görevi yapan polis ekiplerinin anonslarına rağmen bazı vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralını dikkate almıyor. Çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaptı.

Çimlere oturan vatandaşlar ise sokak müzisyenlerini dinledi. Yapılan tüm uyarılara ve sahilde devriye görevi yapan polis ekiplerinin anonslarına rağmen bazı vatandaşlar maske takmazken bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Caddebostan'daki bu kalabalık, havadan böyle görüntülendi.

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