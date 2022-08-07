Çağdaş Atan: 'Geliştirmekte olmamız gereken şeyler var'

Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atan, oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Gerçekten bugün plana sadık kalarak, çalıştığımız her şeyi uygulayarak oynadık. Hücum presinde yaptıklarımızı bugün yapamadık ama rakibe az pozisyon vererek, 3-4 tane de pozisyon üretmişken maçı bitirebilirdik. Geliştirmekte olmamız gereken şeyler var. Çok çalışarak iyi yaptıklarımızı daha da işler hale getirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Kayserispor adına ümit veren bir oyun vardı”

Çağdaş Atan, güzel bir mücadeleyi geride bıraktıklarını aktararak, "Maçtan önce sert maç olacağını biliyorduk. Ismael'in oyun tarzına bakınca topla oynayan takımlara karşı presle başarılı olmaya çalışan bir yapısı var. İlk yarı oyunun genelinde Weghorst'u koşturduk, hırpaladık. Geriden iyi oyun kurduk. Oyunun geneli bence iki takım açısından harika geçti. Kırmızı kart maça ayrı bir senaryo getirdi. 30 dakika kusursuz mücadele eden bir Kayserispor vardı. 10 kişiyken Emrah'la yakaladığımız pozisyon vardı ama bitirici darbeyi indiremedik. Son dakikada Ghezzal'ın golünü engelleyemedik. Bence Kayserispor adına ümit veren bir oyun vardı. Ismael çok çalışkan bir hoca. İyi hazırlanacaklarını düşünüyorduk. Takımı koruduğumuz için fiziksel ve oyunsal olarak ciddi çalışmalar yaptık. İki takımın da hazır halde olduğu bir 7.-8. hafta maçı gibi geçeceğini biliyorduk. Tempolu, temaslı, baskılı bir maç oldu. Beşiktaş önemli oyuncular transfer ettiler" ifadelerini kullandı.

“Bizim transferimiz oyun gücü”

Bu sene ligde transfer yapmadan sezona başlayan tek takım olduklarını hatırlatan Çağdaş Atan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu sene transfer yapmayan tek takımız. Bizim tek transferimiz oyun gücü. Çok çalışarak oyuncularımızı geliştirmek istiyoruz. İyi yoldayız ama çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Biz bu duruma ateşten gömlek olarak bakmıyoruz. Biz oyunu, oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden okumaya çalışıyoruz. Kupa finali oynamış, ligi rahat pozisyonda bitirmiş bir Kayserispor vardı önümüzde. Veda ettiğimiz oyuncular kontrolümüz dışında giden oyuncular oldu. Kadrodan memnunum. Sayısal olarak eksik olduğumuz pozisyonlar var. Çok ciddi sakatlıklar yaşamazsak, tam kadro devam ettiğimiz zaman zor bir sezon olacak ama gemiyi karaya sağ salim yanaştıracağımızı düşünüyorum. Bu stattaki ortamı Kayseri'de oluşturabiliriz. Taraftarı arkamıza alabilirsek başka işler yapabiliriz. Fedakarlık sezonu Kayseri için, şehirde iyi bir sinerji var. Bu hafta sonu onları maça bekliyorum."

“Altyapıda ümit vaat eden oyuncular var”

Genç oyuncuları takıma katmayı planladıklarını dile getiren Atan, "İlk kampa başladığımızda 9 genç oyuncuyla başladık. Kampta özellikle 2-3 oyuncu belli bir seviyeye çıkabilecek potansiyelde olduğunu gösterdi. Oyunu ve sistemi daha güçlü hale getirebilirsek iyi bir iskelete birkaç genç oyuncuyu Kayseri'ye kazandırabileceğimizi düşünüyoruz. Bu kendimize edindiğimiz misyonlardan biri. Altyapımızı bir ticarethane haline getirmeye çalışıyoruz. Aynı antrenmanları yapıyoruz, A takımda ne çalışıyorsak aşağıdaki takımlar da aynı antrenmanları yapıyor. Ümit vaat eden oyuncular var" ifadelerini kullandı.

Bora Akyol

