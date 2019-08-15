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Çaldıkları motosikletle kaçarken kameraya yakalandılar

Çaldıkları motosikletle kaçarken kameraya yakalandılar
Çaldıkları motosikletle kaçarken kameraya yakalandılar

Eskişehir’de bayramın son günü yaşı küçük 3 gencin motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı bölgesinde bulunan Emirce Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletini kapısının önüne bırakan bir vatandaş, bir müddet sonra aracını koyduğu yerde bulamadı. Olayın şokuyla etrafta motorunu aramaya başlayan vatandaş, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri civardaki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından yaşı küçük 3 şahısın motosikleti çaldığını görüldü.

Motosiklete önce ikisi, daha sonra üçü binerek olay yerinden uzaklaşan şahısların yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.  

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