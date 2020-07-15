Çalhanoğlu yıldızlaştı, Milan 3 puanı aldı

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Milan, sahasında konuk ettiği Parma'yı 3-1 yendi. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 11'de başladığı mücadelede 1 gol 2 de asistle oynayarak, galibiyetin mimarı oldu. Milan'a 3 puanı getiren golleri 55'te Kessie, 59'da Romagnoli ve 77. dakikada Çalhanoğlu kaydetti. Konuk ekip Parma'nın tek golünü ise 44. dakikada Kurtic kaydetti.

Serie A'daki gol sayısını 6'ya, asist sayısını ise 5'e yükselten Çalhanoğlu, mücadelenin 81. dakikasında yerini Krunic'e bıraktı.

Bu skorla serisini 7 maça çıkartan Milan puanını 53'e yükseltirken, Parma 40 puanda kaldı.