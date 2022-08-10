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California'da otobana düşen uçak alev aldı

California'da otobana düşen uçak alev aldı
California'da otobana düşen uçak alev aldı

ABD'nin California eyaletinde otobana düşen tek motorlu uçaktan saniyeler içinde alevler yükseldi.

California'da otobana düşen uçak alev aldı - Tıkla İzle

ABD'nin California eyaletindeki Corona kentinde bulunan otobana tek motorlu uçak düştü. Corona İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.31 sıralarında Buena Vista Caddesi yakınlarında meydana gelen kazanın ardından uçağın alev aldığı ve uçakta bulunan pilot ve yolcunun yara almadan kurtulduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa süre içinde söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı

California Otoban Devriyesi'nden memur Keith Ballantyne, uçağın Corono Havalimanı'na iniş yapacağını fakat "olası motor arızası" nedeniyle otobana acil iniş yapmak zorunda kaldığını söyledi. Ballantyne ayrıca, uçağın düştüğü esnada otobandaki bir araca çartığını fakat kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise, trafik yoğunluğunun yaşandığı otobana düşen uçaktan dumanların ve alevlerin yükseldiği görüldü. Federal Havacılık İdaresi, kazayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

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