Çalıntı kamyonetle inşaat alanından demirleri böyle çaldılar

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, gece yarısı kamyonetle bir inşaatın önüne biri kadın 3 kişi geldi. Şahıslar, inşaatın dış cephe yapımında kullanılan iskele demirlerini çalıntı olduğu iddia edilen kamyonete yükledi. Kısa sürede kamyoneti demir yığınları ile dolduran 3 kişi, mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine polis ekiplerinin takibi sonucunda 3 kişi yakalandı.

Yakalanan 1'i kadın 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batuhan Toprak

