İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çalıştığı eski iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli ile arkadaşı tutuklandı

Çalıştığı eski iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli ile arkadaşı tutuklandı
Çalıştığı eski iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli ile arkadaşı tutuklandı

Konya’da çalıştığı eski iş yerinden bilgisayar ve kafe malzemeleri çalan şüpheli ile arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Haziran 2020 tarihinde saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir kafede yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir süre çalıştığı iş yerinden ayrılan şüpheli H.T. (19), arkadaşı Y.A. (23) ile birlikte kafeye geldi. Kafeye gizlice giren şüpheliler yaklaşık 3 bin lira değerinde laptop, nargile ve kafe malzemeleri çaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ramazan Çetin
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.