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Cami cemaatini çileden çıkaran hırsızı, ayakkabıları yakalattı

Cami cemaatini çileden çıkaran hırsızı, ayakkabıları yakalattı
Cami cemaatini çileden çıkaran hırsızı, ayakkabıları yakalattı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 ayrı camiden hırsızlık yapan şahıs, polisin başarılı çalışması sonucu yolda gezerken ayakkabılarından fark edilerek yakalandı. Cami cemaatinin de tepkisine sebep olan hırsızlık şüphelisi Ö.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malkara ilçe merkezinde bulunan Hacı Salih, Gazi Süleymanpaşa ve Cumhuriyet camilerinde 4 gün arayla hırsızlık olayı yaşandı.

Camilerde kimsenin olmadığı zamanları fırsat bilip içeriye giren şüpheli Ö.E. (24), hayırsever vatandaşın hediye ettiği 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet bilgisayar monitörü, 1 tablet, 1 adet projeksiyon cihazı ve sadaka kutusunu çaldı. Olayın ardından çileden çıkan cami cemaati de hırsızlık olayını 'vicdansızlık' olarak dile getirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Malkara İlçe Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şahsın kimliğini Ö.E. olarak tespit etti. İlçe merkezinde yolda gezerken ayakkabısından fark edilen şüpheli Ö.E. polis ekiplerince yakalandı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Ö.E.'nin camiye girdiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hüseyin Tayyar
 

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