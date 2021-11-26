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Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı

Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı
Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı

Antalya’da Muratpaşa Camii'nde cuma namazı öncesi vakti bekleyen vatandaşların önünde bale yaptıktan sonra camiye yerleşip, taşkınlık çıkartan Rus uyruklu kadın, polis tarafından güçlükle camiden çıkartıldı.

Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde tarihi Muratpaşa Camii'nde meydana geldi. Öğle ezanının okunmasıyla camiye gelen Rus uyruklu kadın, namaz için toplanan cemaatin önünde bale yaptı.

Güvenlik görevlisinin araya girmesiyle cami içine giren kadın, yaklaşık 3 saat cami içinde erkek cemaatle birlikte bekledi. Camideki ayakkabıları inceleyen, zaman zaman kıyafetlerini çıkaran kadın taşkınlık çıkarmaya başlayınca görevliler durumu polise bildirdi.

Camiye gelen polis kadının camiden dışarı çıkmasını istedi. Polisi dikkate almayan kadın, camideki uygunsuz hareketlerine devam etti. Kadın bölümünün önündeki ayakkabılığın önüne çöken kadın, kadın polisler tarafından koluna girilerek camiden çıkartıldı. Rus uyruklu kadın sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

İsa Akar - Akif Yılmaz
 

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