Çamlıktepe'de sel sonrası yıkılan okulun yapılacağı yeni yer belirlendi

Yeni yapılacak okul ile ilgili bilgi veren Araklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Rıza Keskinsoy, “16 derslik ilkokul, 16 derslik ortaokul, kapalı spor salonu, sosyal tesisleri ve beceri atölyeleri ile donatılmış yaklaşık 16 mahalleye hizmet verecek kapsamlı bir okul planlıyoruz. Bu bölgenin 50 yıllık okul sorununu çözeceğine inandığımız proje için yaptığımız çalışmalarda, Karadere boyunca ulaşım sorunu olmayan, 15-16 mahallenin ortasında bulunan, her şeyden önemlisi dere, sel, taşkın, heyelan gibi tehlikesi olmayan yaklaşık 12 dönümlük düz okul için çok elverişli olan Erenler mahallesindeki arazi için Valimiz İsmail Ustaoğlu Başkanlığındaki heyet tarafından karar kılındı” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Kaymakamlık ve Belediye ile yürütülen görüşmeler neticesinde okul yapımı için belirlenen araziyi kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Keskinsoy “İnşallah kısa zamanda bölgenin ihtiyacını karşılayacak, yöremize değer katacak, eğitime katkı sunacak Bölge Okulu Projemizi hayata geçirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Yusuf Genç

