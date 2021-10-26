Çamönü Barajı 2022'ye hazırlanıyor

Manisa'nın zeytini ile ünlü ilçesi Akhisar'a DSİ tarafından yapımı devam eden Çamönü Barajının fiziki gerçekleşme oranı yüzde 85'e ulaştı. Gövde dolgu çalışmaları sürerken, DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, projeyi 2022 yılı içerisinde tamamlamak istediklerini söyledi.

Çamönü Barajının gövde yüksekliğinin temelden 41 metre olduğunu belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, “İnşaatta gövde dolgu çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 235 bin metreküp dolguyu bitirdik. Gövde dolgusunun neredeyse yarısı tamamlandı. Hedefimiz, 2022 yılı içerisinde baraj inşaatını tamamlayıp, proje de su tutacak seviyeye gelmek. Önümüzdeki yıl gövde dolgusu, su alma yapısı, vana odası ve sulama imalatlarını tamamlayıp, Çamönü Barajı'nı vatandaşımızın hizmetine biran evvel sunmak istiyoruz” dedi.

Akhisar kent merkezine 7,5 kilometre mesafedeki Çamönü Mahallesi'nin 1.5 kilometre güneyinde yer alan Delice Deresi üzerine inşa edilen barajın gövde yüksekliği temelden 41 metre olacak. Kil Çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirilen barajın gövdesi için yaklaşık 490 bin metreküp dolgu yapılacak. Çamönü Barajı 1,9 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak.

2 bin 270 dekar verimli tarım arazisini borulu-basınçlı sistem ile sulayacak “Çamönü Barajı ve Sulaması Projesi” tamamlandığında bölgede ürün çeşitliliği ve verim artışı sağlayacak. Proje sayesinde üreticinin cebine 2021 yılı rakamlarıyla her yıl 4 milyon 380 bin lira daha fazla girecek.

Barış Gezici

