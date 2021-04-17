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Çanakkale açıklarında 110 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 110 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 110 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilerek ölüme terk edilen ve aralarında çocuklarında olduğu 110 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleşen 2 ayrı olayda Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki 110 düzensiz göçmen ölüme terk edildi.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisinde bulunan ve aralarında çocuklarında bulunduğu 110 düzensiz göçmeni kurtardı.

Küçükkuyu'da bulunan Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İpek Yavaş
 

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