Çanakkale'de 5 katlı evinin balkonundan düşen avukat hayatını kaybetti

Çanakkale Barosu'na kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt (42), dün Kepez beldesine bağlı Hamidiye Mahallesi, Oğuz Kaan Sokak'taki Troia Prestige-1 Sitesi A Blok 5. kattaki evinin balkonundan bahçeye düştü.
Site sakinleri 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine acil sağlık ekipleri Yurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz avukatın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, sitenin güvenlik kameralarını inceleyerek geniş çaplı soruşturma başlattı. Avukat Yurt'un ölüm haberini alan aile ve meslektaşları yasa boğuldu.
Utku Yaşar Cüce