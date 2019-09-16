Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti.

Sahil Güvenlik “TCSG 109” Bot Komutanlığınca denizden 3 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 57 kişiyi yakaladı. TCSG 81 Bot Komutanlığının Sivrice Burnu açıklarında yaptığı bir başka operasyonda ise Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bekir Erdinç