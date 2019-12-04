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Çanakkale'de 91 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 91 mülteci yakalandı
Çanakkale'de 91 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlar sonucu 91 mülteci yakalandı.

Dün Ayvacık ve Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 2 düzensiz göç olayında toplam 91 mülteci yakalandı. Ayrıca 86 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan 80 mülteci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Diğer 11 mülteci hakkında ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı. Adlî makamların talimatı gereği 86 adet can yeleği yed-iemin otoparkına teslim edildi.

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