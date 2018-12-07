Çanakkale'de halk otobüsü alev alev yandı!

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saat 07.50 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Ç7 hattında yolcu taşıyan Sabit Yaman idaresindeki 17 H 0088 plakalı SS 18 Nolu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi özel halk otobüsü motoru bir anda motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Şoför Yaman, otobüsü durağa çekip kapıları açtı. Yoğun dumanın kapladığı otobüsün içindeki yolcular kendilerini dışarıya attı. Daha sonra otobüste yangın çıktı. Olay yerine gelen Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yanan aracı kısa sürede söndürdü. Bölgede polis ekipleri çevre güvenliğini alarak, Atatürk Caddesi'ndeki yolu tek yönlü olarak trafiğe kapattı. Korku ve paniğe neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptı. Çıkan yangınla, otobüs kullanılmaz hale geldi.

Otobüsün yanma anlarını vatandaşlar tarafından telefonla görüntülendi.

Otobüsün yandığı sırada markette çalışarak olayı gören Nuran Özcan, “07.50 sıraların birden otobüsten dumanlar çıkmaya başladı. Otobüstekiler birden indi. Daha sonra yanmaya başladı. Yangın çıktı. Marketin camları falan patlamaya başladı, çatladı. Bizde korktuk. İçeri dumanlar sardı. Otobüs kalabalıktı” dedi.

Murat Yüksel