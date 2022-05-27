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Çanakkale'de hırsızlara yönelik dev operasyon

Çanakkale'de hırsızlara yönelik dev operasyon
Çanakkale'de hırsızlara yönelik dev operasyon

Çanakkale'de hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların birçok ürünü de çaldıkları ortaya çıktı.

Çanakkale'de hırsızlara yönelik dev operasyon - Tıkla İzle

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda; su motoru, kalorifer peteği, bisiklet, elektrikli bisiklet, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık yaptığı ve toplamda 28 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 1'i Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 3 tüfek, 3 tabanca, 58 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

Enishan Keskin
 

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