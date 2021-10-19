Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 1-17 Ekim tarihleri arasında şehir merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 26 farklı operasyon yaptı. 38 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli de ekipler tarafından yakalanıp işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda 824 gram metamfetamin, 220 gram esrar, 65 gram bonzai, 2 gram eroin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi ve bütün maddelere el koyuldu.

Utku Yaşar Cüce