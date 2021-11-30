Cani baba 2 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Tutuklandı...

Olay, 28 Kasım 2021 Pazar akşamı Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 2 aylık Cihan bebek, babası tarafından öldüresiye dövüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yürekleri sızlatan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortalık ayağa kalkarken, kafasında travmaya bağlı beyin kanaması geçiren bebek özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Cani babanın şiddetine maruz kalan 2 aylık bebeğin hayati tehlikesi devam ederken, baba Yunus Göç isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bebeğini döven baba tutuklandı

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini dövdüğü görüntüler ortaya çıkan baba Yunus Göç, anne Semra Göç'ün şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba Göç, adliyeye sevk edildi. Adliye'de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada anne ile çocuk hakkında tedbir kararı aldırılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada mağdur çocuk Cihan Göç'ün yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam etmekte olduğu belirtilirken, “Mağdur çocuğun annesinin ifadesine Adli Görüşme Odasında devam etmektedir. Alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı Kanun uyarınca gereken tedbir kararları alınacaktır” ifadeleri kullanıldı.