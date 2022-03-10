İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çankaya'da yine köpek saldırısı

Çankaya'da yine köpek saldırısı
Çankaya'da yine köpek saldırısı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yine bir köpek saldırısı yaşandı. Başıboş gezen köpekler eve giden öğrencilere saldırdı.

Olay, Çankaya'nın Öveçler semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenciler okuldan eve giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden esnaf duruma müdahale ederek çocukları köpeklerden kurtardı.

Eylül Başer adlı öğrenci, köpeklerden korktuğunu dile getirerek, “Çok saldırıyorlar, saldırdıkları zaman benim kalbim çok hızlı atıyor. Çok korkuyorum. Annem korkuyor ama yanında sopa taşımıyor. Saldırıyorlar bize, koruyamıyoruz kendimizi. Bir an önce gitmelerini istiyorum” dedi.

“Öveçler'de beni düşman ilan ettiler hayvan sevdiğim, baktığım için”

Köpekleri öğrencilerin kışkırttığını iddia eden mahalle sakini Yeter Pehlivan ise, ”Okul çocukları kışkırtıyor. Diyorum ki kışkırtmayın. Bazılarıyla dövüşüyorum. Bir baraka olsa da beslesek ne güzel olur. Burada, Öveçler'de beni düşman ilan ettiler hayvan sevdiğim, baktığım için” ifadelerini kullandı.

Ahmet Furkan Gülap - İbrahim Çakmak
 

İLGİLİ HABER
Sokak köpeğine saldıran kaya kartalı yakalandı Sokak köpeğine saldıran kaya kartalı yakalandı
İLGİLİ HABER
Mardinde sokak köpeği vahşeti: Vatandaşların yüzleri parçalandı Mardin’de sokak köpeği vahşeti: Vatandaşların yüzleri parçalandı
İLGİLİ HABER
Antalyada yasaklı cins sokak köpeği, genç kadın ve köpeğine dehşeti yaşattı Antalya’da yasaklı cins sokak köpeği, genç kadın ve köpeğine dehşeti yaşattı
İLGİLİ HABER
Pitbull köpeğini sokak köpeğine saldırttı, selfie çekti Pitbull köpeğini sokak köpeğine saldırttı, selfie çekti
İLGİLİ HABER
Sahipsiz pitbull köpek sokak köpeğiyle boğuştu, vatandaş seferber oldu Sahipsiz pitbull köpek sokak köpeğiyle boğuştu, vatandaş seferber oldu
İLGİLİ HABER
5 sokak köpeği yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı 5 sokak köpeği yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.