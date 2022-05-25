Çankırı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik Çankırı, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şahısların evlerinde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 4 gram sentetik kannabinoid, çok sayıda uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı. Şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Serhat Halit Biçer

