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Çapa yaparken el bombası buldu

Çapa yaparken el bombası buldu
Çapa yaparken el bombası buldu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde evinin bahçesini çapalayan köylü patlamamış el bombası buldu.

Şevketiye Mahallesi'nde ikamet eden Özkan A, evinin bahçesinde çapa yaparken elli yıldır bahçede bulunan taşları yerinden kaldırdı. Burasını çapa makinesiyle kazarken bir el bombası gören Özkan A, "Hemen jandarmaya başvurdum. Jandarma da Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Balıkesir'den gelen bomba imha ekibi gerekli tedbiri aldıktan sonra el bombasını etkisiz hale getirdi" şeklinde konuştu. 

Polis yetkilileri el bombasının Kurtuluş Savaşı yıllarından kalmış olabileceğini açıklarken, bölgede yaşayan vatandaşlar, mahallenin daha önce adının Hacıpuvan olduğu ve Rumların yaşadığını söyledi.  

Süleyman Özaydın
 

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