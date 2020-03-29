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Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti
Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Eskişehir’de yardıma muhtaç 3 çocuklu kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığına bağlı ekipler koştu.

Korona virüs sebebiyle vatandaşların evlerine kapanması sonrasında yardıma muhtaç birçok vatandaş, yardım için yetkililere telefonla ulaşıyor. Şirintepe Mahallesi'nde 3 çocuğu ile bir apartman dairesinde oturan anne, evde yiyecek bir şey kalmaması üzerine Tepebaşı Kaymakamlığına ulaştı. Çocuklarının karnını doyurmak için yetkililerden yardım istemesi üzerine kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardım Vakfı tarafından anneye kısa sürede ulaşıldı. Erzak yardımı kısa sürede yetkililerce anneye ulaştırıldı. Bu sayede evde bulunan 3 çocuğun ve annenin erzak ihtiyacı giderildi.

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