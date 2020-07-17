Caretta carettalara resmi koruma

Kemer Belediyesi ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında caretta carettaları koruma, izleme ve tanıtım faaliyetleri iş birliği protokolü imzalanmasının ardından görevlendirilen 4 belediye personeli, caretta carettaların yaşam alanlarını koruyor. Belediye Başkanı Necati Topaloğlu tarafından görevlendirilen Dicle Yılmaz, Kadir Aydınlı, Uğur Akyol ve Emin Sofoğlu, caretta carettaların korunması, popülasyonunu artırmak için her gece sabaha kadar sahilde nöbet tutuyor. Belediye personeli, caretta carettaların yumurtlamaya başladığı andan itibaren yumurtaların sayısını tutup, yuva sayısının tespiti, yumurtadan çıkış döneminden yavruların denize ulaşmasına kadar tüm süreci titizlikle takip ediyor.

Mesaileri gece başlıyor

Mesaiye gece geç saatlerde başlayan belediye personeli, yerli ve yabancı turistlere de deniz kaplumbağaları hakkında bilgi vererek, sahilde gece gezmemeleri ve ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Caretta carettaların koruyuculuğunu üstelenen belediye personellerinden Dicle Yılmaz, işe saat 21.00'de başladıklarını ve sabaha kadar sahilde devriye gezdiklerini söyledi. Yılmaz, gece yumurtlamak için sahile çıkan deniz kaplumbağalarının insanları gördüğü zaman kaçabildiğini belirterek, gece sahile inen insanları uyardıklarını kaydetti. Sabah saatlerinde tüm sahili tekrar gezerek deniz kaplumbağalarının yumurtlama yapıp yapmadığını kontrol ettiklerini anlatan Yılmaz, “Yeni yuvaları tespit edip ölçümlerini yapıyoruz. Yavru çıkışları döneminde de çıkamayan yavrulara yardımcı olmak için yuvaları açıyoruz. Hangi yuvanın denizden ne kadar uzaklıkta olduğunu ölçerek not alıyoruz” dedi.

Caretta carettaların resmi koruyucuları

Caretta carettaları korumak için çalışmaktan mutlu olduklarını aktaran Yılmaz şöyle konuştu:

“Bu dünya harikası hayvanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Kemer Belediyesinde çalıştığımız için bize caretta carettaların ‘resmi koruyucuları' diyorlar. Bu şekilde anılmaktan gurur duyuyoruz. Belediye olarak herkesi caretta carettaları korumaya davet ediyoruz. Onların yaşam alanlarını kolaylaştırmamız gerekiyor. Denizlere çöp atmayalım. Geceleri sahile inmemeye özen gösterelim.”