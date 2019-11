Casper Nirvana One A500 ile işletmeler maksimum performansla buluşuyor

Casper, son teknolojileri maksimum performans ile birleştirdiği son modeli Nirvana One A500 ile masaüstü bilgisayar serisini genişletmeye devam ediyor. Casper'ın all-in-one ürün ailesine eklediği son bilgisayarı, sahip olduğu 9. nesil Intel i3-9100, i5-9400, İ5-9500 ve i7-9700 işlemci seçenekleri ile her türlü kullanıcının ihtiyacına hitap ediyor. Son nesil Thin Mini ITX H310 anakart ve 32GB RAM'e kadar özelleştirilebilen Casper Nirvana One A500, sunduğu son teknolojili donanımlarla maksimum performans sağlamada öncü rol oynuyor. Yeni modelin 23.8” Full HD, kristal netliğe ve 250 Nit parlaklığa sahip FFS ekranı kullanıcılara en çarpıcı ve canlı görsel içerikleri sunarken 178 derece görüntüleme deneyimi de yaşatıyor.



Şık bir standa ve kurumsal siyah tasarıma sahip yeni model yer tasarrufu sağlayan tasarımı ile dikkatleri üzerine topluyor. Çalışanlarınızın iş sağlığını ve ekran başındaki konforunu da unutmayan yeni model rahat ve esnek tasarımlı standı, kişisel konforunuz için en uygun açıyı oluşturmamıza imkan sağlıyor. Yeni modelin öne çıkan özelliklerinden biri ise port zenginliği; HDMI ve VGA portunun yanı sıra iki adet USB 3.1, dört adet USB 2.0 girişi ve kart Okuyucusu ile masaüstü bilgisayar kullanıcılarının tüm beklentilerini karşılayacak nitelikte.

Geniş depolama alanı, ısınma sorunu endişesini ortadan kaldıran soğutma fanı, iki adet 3W'lık hoparlör, kişisel gizlilik sağlayan pop-up kamera, 120W'lık güçlü adaptör, ergonomik kablolu veya kablosuz klavye ve mouse seti yeni modelin öne çıkan diğer özellikleri arasında.

Intel 9. nesil işlemciler ile maksimum performans

Yeni modelin kalbinde, daha yüksek performans vadeden 9. nesil Intel i3-9100, i5-9400, i5-9500 ve i7-9700 işlemciler ile konfigüre edilebiliyor. İşlemciler, tüm RAM seçenekleri ile entegreli bir şekilde çalışarak çoklu işlemleri hızlı, akıcı ve kolay hale getiriyor. Modelde bulunan son nesil Thin Mini ITX H310 anakart ise güçlü bileşenleriyle son derece başarılı bir performans sunuyor.

23.8'' Full HD ekran ile gerçekçi görüntüler

Yeni modelde bulunan 23.8” boyutundaki Full HD FFS çözünürlüklü ekran kullanıcılara 178 derece görüntüleme deneyimi yaşatıyor. Ürünün Full HD ekranı çok daha fazla ayrıntının görünür olmasını sağlayarak iş hayatında ve kişisel kullanımda rahatlıkla dokümanlar üzerinde çalışma ve görsel içerikleri düzenleme imkanı sunuyor. Üst seviye görüntü kalitesi vaat eden model, diğer ekran özellikleri arasında bulunan kristal netlik, 250 Nit parlaklık özelliklerinin yanı sıra, barındırdığı FFS teknolojisi ile en geniş görüş açılarında daha az renk bozulmasını minimize ederek yüksek kalitede görsel deneyim sunuyor.

Çalışma konforunuza uyum sağlamak için tasarlandı

Sunduğu üstün teknoloji özelliklerinin yanı sıra kullanıcıların sağlığını ve konforunu da ön planda tutan model rahat, esnek ve tamamen ayarlanabilir tasarımlı standı sayesinde uzun saatler bilgisayar başında çalışanların favorisi olmaya aday. Stant ile hem yatay hem dikey modu destekleyen model, farklı açılara kolayca geçiş sağlayarak en rahat pozisyonda çalışabilmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca VESA desteği ile masaüstü bilgisayarı duvara asarak kullanmayı tercih edenlerin ihtiyaçlarına da cevap veriyor.

Sınır tanımayan depolama alanı

Konfigürasyona bağlı olarak model veri depolama alanı olarak 960GB'a kadar SSD veya HDD + SSD desteği sunuyor. Markanın yeni all-in-one bilgisayarı her türlü dokümanın ve görselin bilgisayarlarda saklandığı günümüzde kullanıcıların depolama alanı sıkıntısını ortadan kaldırıyor. Bu sayede kullanıcılar binlerce çizimi, fotoğrafı, videoyu ve filmi rahatlıkla bilgisayarlarında saklayabiliyor.

Üstün enerji tasarrufu

ABD Çevre Koruma Ajansı ve ABD Enerji Bakanlığı tarafından geliştirilen ENERGY STAR® belgesi ile enerji verimliliğini tescilliyor. Bu sayede Casper Nirvana One A500, kullanıcılara ve kurumlara hem çevreyi koruma hem de enerjiden tasarruf etme konusunda önemli faydalar sağlıyor.

Hızlı veri aktarımı sağlayan çoklu portlar

Port zenginliği modeli, performans ve depolama açısından benzersiz bir masaüstü bilgisayar yapıyor. Üzerinde bulunan HDMI ve VGA portları, bilgisayarı harici bir monitör olarak kullanmayı mümkün kılarken; saniyede 10 Gbit gibi oldukça hızlı veri aktarımını mümkün kılan iki adet USB 3.1 ve 4 adet USB 2.0 girişi ile model, masaüstü bilgisayar kullanıcılarının tüm beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandı.