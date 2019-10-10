Akıllı telefon pazarındaki iddiasını artırmaya devam eden Casper'ın yeni akıllı telefonu Casper VIA A4, kullanıcılarıyla buluştu. Yeni telefon; cam tasarımı, özel renk seçenekleri, FHD+ Incell teknolojisine sahip 6.3” boyutundaki çentikli ekran ve fotoğraf çekme deneyimini üst noktalara taşıyan yapay zeka teknolojili kamera özelliklerine sahip. Öte yandan iki farklı depolama alanı seçeneği, yüksek kapasiteli batarya ve Type-C desteği, farkını ortaya koyan özellikler arasında.

Cam Tasarımı

Telefon, yansıtmalı cam gövdesiyle teknoloji kadar estetiğe de önem veren kullanıcılara hitap ediyor. Cam arka yüzeydeki renk geçişleri, yüzeydeki özel ve gelişmiş işleme tekniği, şıklığı ve modernliği yansıtıyor. Ele rahatça oturan 2.5D kavisli cam teknolojisi sayesinde ergonomik bir yapıya sahip olan VIA A4, konforlu bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Renk Seçenekleri

Yeni telefon ayrıca Kristal beyaz rengi ve şafak mavisi ile iki farklı renk seçeneğiyle kullanıcılarını karşılıyor.

6.3'' Damla Çentik Ekran

6.3'' ekran boyutu ve 19.9 ekran oranı, kullanıcıların görsel ve video deneyimini üst seviyelere taşıma hedeflenmiş. . Damla çentikli ekran daha fazla kullanım alanı sunarak; oyunlarda, sosyal medyada veya videolarda daha fazla ayrıntının görünür olmasını sağlıyor. 2340 1080 Full HD+ çözünürlüklü ekrana sahip Casper VIA A4 ile görsel içerikleri çok daha canlı ve net. Diğer bir önemli özelliği olan Incell ekran ise gerçeğe yakın canlı renklerle bir görüntü sunuyor. Bunlara ek olarak ince çerçeveli tasarımı ve 5.5 inçlik bir telefon kadar elde tutuş ergonomisine sahip.

Yapay Zekalı 13 MP Ön ve 16+5 MP Arka Kamera

16+5MP arka kamera ve 13MP ön kamera sistemleri, detay gerektiren tüm fotoğrafları farklı birçok mod seçeneğiyle çekme imkanı tanıyor. Ayrıca kullanıcıların en çok zorlandığı düşük ışık ve karanlık ortamlarda ihtiyaç duyulan gece çekim modu ile hiçbir detay kaçmıyor. Diğer taraftan yapay zeka destekli güzellik efekti, portre modu ve çekilen fotoğrafa sonradan derinlik ekleme gibi özellikler sosyal medya meraklılarının beklentilerini karşılar nitelikte. Bunlara ek olarak hem ön hem arka kamera sistemlerindeki ekranda paylaşılabilen artırılmış gerçeklik çıkartmalarıyla ve birçok mod ile elde edilebilen eğlenceli fotoğraflar, kullanıcıların en fazla hoşuna gidecek özellikler arasında.



Yüksek Kapasiteli Batarya

Yeni telefon 3950 mAh batarya kapasitesine sahip. Yüksek kapasiteli bataryasına ek olarak akıllı güç tasarrufu teknolojisin de günlük işlerde, oyun oynarken veya fotoğraf çekerken kullanıcı deneyiminin artmasını sağlıyor.

USB Type-C ile Veri Aktarımı Çok Kolay

USB Type-C girişi, en sık yapılan işlemlerden biri olan bilgisayara fotoğraf, video ve belgeleri aktarırken dosyanın yavaş iletilmesi sorununu ortadan kaldırılması hedefleniyor. USB Type-C girişi yüksek boyutlu fotoğrafları, videoları, belgeleri, filmleri veya müzik arşivini birkaç dakika içerisinde hem kolay hem de güvenli bir biçimde yedekleme şansı sunuyor.

İki Farklı Depolama Alanı ve RAM Seçeneği

Casper VIA A4 ayrıca hemen her kullanıcının akıllı telefondan beklediği öncelikli özelliklerin başında gelen yüksek depolama alanı ve RAM olarak, iki farklı seçenekle geliyor. 4GB/64 GB ve 6GB/128 GB dahili hafıza seçenekleri ile fotoğraf ve video çekmenin vazgeçilmez olduğu günümüzde kullanıcılara hayatın en unutulmaz anlarını kolayca saklama şansı sunuyor.

Casper VIA A4 Teknik Özellikleri

İşlemci : MediaTek Helio P23

İşletim Sistemi : Android 9.0 Pie

Ekran : 6.3'' FHD+ Incell 19:9 V Çentik

RAM : 4 GB / 6 GB

Depolama : 64 GB / 128 GB

Kamera : 16MP+5 MP LED Flaşlı arka kamera, 13 MP Ekran flaşlı ön kamera

Boyut ve Ağırlık : 160.6mm 75.8mm 8.3mm / 155gr

Pil : 3950 mAh

Renk : Kristal Beyaz, Şafak Mavisi

Bağlantılar : Bluetooth 4.1 Wifi 802.11 a/b/g/n, Type C USB

Kutu içeriği : AC adaptör, USB kablosu, mikrofonlu kulaklık, koruma kılıfı, ekran koruma jelatini, SIM iğnesi, parmak izi okuyucu.



Ürün Fiyatı

• 4GB/64GB: 2199TL

• 6GB/128GB: 2599TL

