Casper VIA Akıllı telefon serisinin yeni üyesi görücüye çıktı

Akıllı telefon pazarındaki iddiasını sürdüren Casper'ın yapay zeka teknolojisiyle desteklediği yeni telefonu VIA P3 kullanıcılarıyla buluştu. Yansıtmalı siyah cam gövdesi, sadece 160 gr ağırlığı ve 8.1 mm inceliği ile teknoloji meraklılarının beğenisine sunulan Casper VIA P3, tasarımın yanı sıra performansıyla öne çıkıyor.

"Akıllı telefon deneyimini yaşatmayı hedefliyor"

Android 9.0 Pie işletim sistemi, 4+4 çekirdekli işlemcisi ve güçlü bileşenleriyle performanstan ödün vermeyen VIA P3, yapay zeka teknolojili 13 MP+5 MP çift arka ve 8 MP ön kamerasıyla; kullanıcılarına en gelişmiş teknolojiye sahip akıllı telefon deneyimini yaşatmayı hedefliyor. 256 GB'a kadar artırılabilen depolama alanı, Type-C desteği ve yüz tanıma teknolojisi serinin dikkat çeken diğer özellikleri arasında.

"Yapay zekalı MediaTek Helio P60 ile üstün performans"

VIA serisinin yeni üyesinde bulunan MediaTek'in yapay zeka destekli Helio P60 işlemcisi, sahip olduğu 2.0 GHz yüksek frekans hızı sayesinde tüm uygulamaların kolaylıkla çalışmasını mümkün kılıyor. Aynı zamanda 12 nanometre mimarisindeki 8 çekirdekli işlemci ile rakiplerine göre yüzde 70'e varan üstünlük sağlayarak yüksek performans gerektiren çoklu işlemlerin saliseler içerisinde üstesinden geliyor. Bununla birlikte işlemcide bulunan 12 nanometre diğer modellere göre daha fazla batarya optimizasyonu sağlayarak yoğun kullanımda bile üstün performans gösteriyor.

"Şık cam tasarımı"

Serinin yeni ürünü yansıtmalı siyah cam gövdesiyle teknoloji kadar estetiğe de önem veren kullanıcılara hitap ediyor. Uzay siyahı rengi şık tasarımla buluşarak markanın akıllı telefondaki iddiasını tasarımına yansıtıyor. Ürün, 2.5D kavisli cam kaplamasının sağladığı ergonomik yapı sayesinde ele rahatça oturuyor. Öte yandan sadece 160 gr ve 8.1 mm inceliği ile şık tasarımı ve hafifliği bir arada sunarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

"Kaliteli görsel ve video deneyimi sunan geniş ekran"

Ürün sahip olduğu geniş ekranla kullanıcıların en önemli beklentilerinden birini karşılıyor. Ayrıca 19.9 ekran oranı ve 5.86'' ekran boyutu ile kullanıcılara kaliteli görsel ve video sunmada büyük avantaj sağlıyor. Öte yandan çentikli ekran daha fazla kullanım alanı sunarak; oyun oynarken, sosyal medyada gezinirken veya video izlerken daha fazla ayrıntının görünür olmasını sağlıyor.

"Yapay zekalı kameralar"

Yeni modelde yapay zeka destekli 13MP +5MP çift arka ve 8MP ön kamerası ile en göze çarpan özellik olarak öne çıkıyor. Selfie severler 8 MP ön kamerayla çektikleri yüksek kalitede fotoğraf ve videolar sayesinde en çarpıcı görüntüleri elde ediyorlar. Yapay zekalı kameraları sayesinde geliştirilmiş derinlik gibi özelliklere ek olarak arka plandaki renkleri otomatik ayarlayabilen model, fotoğraf kalitesinde belirgin bir fark oluşturuyor. Hem arka hem de ön kamerada bulunan ve özellikle sosyal medya meraklılarının ilgisini çekecek özellik olan portre moduyla ise kullanıcılar, arka planı flulaştırıp istedikleri detaya odaklanarak kusuruz portre fotoğrafların sahibi oluyor.

"USB Type-C ile en kolay veri aktarımı"

Yeni modelde bulunan USB Type-C girişi, en sık yapılan işlemlerden biri olan bilgisayara fotoğraf, video ve belgeleri aktarırken dosyanın yavaş iletilmesi sorununu ortadan kaldırıyor. USB Type-C girişi yüksek boyutlu fotoğrafları, videoları, belgeleri, filmleri veya müzik arşivini birkaç dakika içerisinde hem kolay hem de güvenli bir biçimde yedekleme şansı sunuyor. Diğer taraftan kullanıcılar 5V2A'lik adaptörüyle gelen telefonlarını kısa sürede hızlı bir şekilde şarj edebiliyor.

“En güncel android 9.0 Pie ile çok daha hızlı ve seri”

Telefon sahip olduğu en güncel android 9.0 işletim sistemi sayesinde yepyeni özellikler ve içeriklerle geliyor. Ayrıca telefon özel Casper yazılımı ve yepyeni işletim sistemi sayesinde yapay zeka odaklı yenilikler sağlayarak daha akıllı, daha verimli ve kişiye özel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Android 9.0 Pie kullanıcılara zamandan tasarruf, pil ömrünü iyileştirme, ekran parlaklığını ayarlama ve telefon kullanımları hakkında ayrıntılı bilgi sunma gibi bazı kolaylıklar da sağlıyor.