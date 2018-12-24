Casper'dan iki yeni ürün

Aralık ayında kullanıcıyla buluşan CasperPro M100 Mini Bilgisayar'ın ardından kurumsal ailenin en güçlüsü olmaya aday Nirvana N200 Masaüstü Bilgisayar, Ocak ayında piyasaya çıkıyor.



Masaüstü kullanıcılarına önemli avantajlar sunan CasperPRO M100, Intel 8. Nesil işlemcileriyle minimum enerji tüketimine karşın yüksek verimlilik sağlıyor. İçindeki her bir bileşen, ince ve hafif bir kasadan en iyi şekilde yararlanmak için titizlikle tasarlanan ve kendi kategorisinde inceliğiyle fark oluşturan CasperPRO M100, 3,3 cm. yüksekliğe ve 17 cm genişliğine sahip bir mini masaüstü bilgisayardır. Bir kitaplık rafına, 21.5” ve daha büyük ölçülerdeki monitörlerin arkasına veya bir masanın çekmecesine kolayca sığabilecek kadar küçük bir inceliğe sahiptir. Yatay veya dikey olarak konumlandırılabilir. Ofis ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan ve veri aktarma becerisiyle öne çıkan yeni ürün, 1 adet COM PORT, 4 adet USB2.0, 2 adet USB 3.0 ve 1 adet Type-C portları ile ışık hızında dosya aktarımı ve bağlantı sağlıyor.

Casper'ın, eğlence ve üretkenlik özelliklerine sahip yeni bilgisayarı Nirvana N200, Ocak ayında piyasaya sunuluyor. Son teknoloji 8.Nesil Intel işlemciler ile kurumsal ihtiyaçlara yönelik bir bilgisayar performansı sağlıyor.

Nirvana N200; hem 2.5”, hem 3.5” disk desteği, 2 adet 5.25” optik okuyucu yuvası, 1 adet harici 3.5” yuva ve optik sürücü sayesinde fotoğraf, oyun, film ve daha fazlasını güvenli bir şekilde saklamak veya yedeklemek için bol alan sunuyor. Çoklu görev yürütmeyi kolaylaştırmak için tasarlanan ürün; 8. Nesil Intel Core işlemciler ve 2GB ve 4GB bellekli grafik kartları ile video düzenleme, video oynatma ve oyun için gerekli hız ve gücü sağlıyor.

