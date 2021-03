Çataklı: “ Cumhurbaşkanımızın talimatıyla afet olduğunda sıkıntı yaşanmayacak güvenli bir modele geçiyoruz”

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'yı Van Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, ve bazı kurum amirleri karşıladı. Bakan Çataklı, programı kapsamında Vali Mehmet Emin Bilmez ve heyetle birlikte İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'ne geçerek 23 Şubat 2020 tarihinde Başkale ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı. Başkale depreminden etkilenen mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelen Bakan Yardımcısı Çataklı, deprem sonrası yapılan hizmetler ve bundan sonraki süreci anlattı. Türkiye'de 2020 yılı içerisinde birçok çok doğal afetin yaşandığını hatırlatan Bakan Yardımcısı Çataklı, depremin tarih boyunca Anadolu'da sürekli var olduğunu ve bunun üstesinden devlet olarak geldiklerini ifade etti.



Hazırlıklı olmak ve her seferinde aynı sorunlarla karşılaşmamak için kırsal alanla ilgili Türkiye genelinde depreme dayanıklı bina modeline geçildiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Çataklı, “Bu modeli Elazığ'da da hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla afet olduğunda bile vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamayacağı güvenli bir modele geçiyoruz. Ülkemizin coğrafi koşullarına uygun bir model seçildi. Bu modelde alt yapı ulaşım gibi her şey düşünülmüş. Kimsenin mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte muhtarlarımız bize yardımcı olmalı. Hasarlı binalarının hepsini yıkacağız. İnsanlarımız bir kışı çadırda, konteynerde geçirdi. İkinci kışta bunu savunabilme şansımız yok. Dolayısıyla bizim her koşulda 2021 Eylül ayı sonu gelmeden, kar bastırmadan bu konutları yapıp teslim etmemiz lazım. İşleri çabuk bitirmemiz lazım. Hazır olanları ihale ettik. Onun için elimizi çabuk tutup geç kalmayalım” dedi.

Daha sonra yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Mehmet Emin Bilmez,depremden hemen sonra devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı sunum eşliğinde Bakan Yardımcısı Çataklı'yı bilgilendirdi. Bakan Çataklı bu toplantının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğünün düzenlediği toplantıya geçti. Bakan Yardımcısı Çataklı'ya İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca geri gönderme merkezlerinde göçmenler ile ilgili yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ise İran sınırında yapılan çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgi verdi. Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bu toplantıların ardından programını tamamlayarak Van'dan ayrıldı.