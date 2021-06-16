Çatı katında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı, mahalleli sokağa döküldü

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısını sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, yangın, yanan binanın yanında bulunan binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını gören mahalleli ise evlerinden çıkarak ekiplerin söndürme çalışmalarını izledi.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iki binada maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Murat Kanber

