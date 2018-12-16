Çavuşoğlu: Eğer Esed demokratik bir seçimle...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu kapsamında düzenlenen CNBC muhabiri Hadley Gamble moderatörlüğündeki yüksek düzeyli mülakat özel oturumunda soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'nin geleceğinde Esad'ın de yer aldığı tablo olursa bu sizin içinize siner mi?" şeklindeki soruya, "Şu an yapmaya çalıştığımız şey, ülke için bir anayasanın oluşturulması. Bir anayasa taslağını kendileri oluşturmalı" yanıtını verdi.

Suriye'nin seçimlere hazırlanması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu süreç, Birleşmiş Milletlerin (BM) şemsiyesi altında olmalı. Kapsayıcı olmalı. Herkes hak sahibi olmalı. Suriye'deki ve Suriye'nin dışındaki herkesi kapsamalı, son yedi yılda yerlerinden edilen, benim ülkemdeki ve diğer ülkelerde mülteci olarak bulunanları kapsamalı. Güvenilir, şeffaf ve demokratik seçimler olmalı. Bu seçimlerden sonra Suriyeliler ülkeyi kimin yönetmesi gerektiğine karar vermeli" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Gamble'ın "Eğer bu seçimlerde Esed seçilirse onunla çalışır mısınız?" şeklindeki sorusu üzerine "Eğer demokratik ve güvenilir bir seçim olursa o zaman herkesin bunu değerlendirmesi gerekebilir" diye konuştu.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, tüm bulgular ışığında cinayetin önceden planlanmış olduğunu söyledi. Cinayet soruşturması kapsamında Türkiye'nin ilk günden beri elinden gelenin en iyisini yaptığını belirten Bakan Cavuşoğlu, Türk yetkililerin güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yürüttüğünü ifade etti. Türkiye'nin soruşturma kapsamında tüm bulguları paylaştığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, ses kayıtları konusunda ise soruşturmayla ilgilenen ülkelerin istihbarat servislerine kayıtların dinletildiğini söyledi. Çavuşoğlu, cinayetin planlı olarak gerçekleştirildiğinin ses kayıtlarından anlaşılabileceğini sözlerine ekledi. Kaşıkçı'nın bedeninin parçalara ayrıldığını ve konsolosluk binasının dışına çıkarıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Ancak nerede olduğunu bilmiyoruz. Asıl soru bu” dedi.