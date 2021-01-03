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Çaykur Rizespor: 1 - Gençlerbirliği: 1 | Maç sonucu

Çaykur Rizespor: 1 - Gençlerbirliği: 1 | Maç sonucu
Çaykur Rizespor: 1 - Gençlerbirliği: 1 | Maç sonucu

Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği’ni konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Tunay'ın pasında topla buluşan Skoda vuruşunu yaptı. Kaleci Nordfeldt'ten seken topta Donsah'ın vuruşunda top bu kez savunmaya çarparak geri döndü. Topu önünde bulan Samudio'nun vuruşunda ise top az farkla auta çıktı.

8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moroziuk'un şutunda kaleciden seken topu karşılayan Skoda'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

37. dakikada Moroziuk'un sağ kanattan ortasında Skoda'nın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.

62. dakikada Çaykur Rizespor'da kullanılan köşe vuruşundan oluşan karambolde topa yönelen Skoda'ya Arda'nın müdahalesinde hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyon incelenerek penaltıdan önce Çaykur Rizesporlu oyuncuların topa el ile müdahale ettiği gerekçesi ile penaltı vuruşu iptal edildi.

64. dakikada sağ kanattan gerçekleşen Gençlerbirliği atağında Soner'in vuruşundan top filelerle buluştu. 1-1

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alparslan Dededeş, İsmail Şencan

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail (Michalak dk. 83 ?), Donsah (Kemal dk. 76),
Fabricio, Samudio, Adrade (Alberk dk. 82 ?), Tunay, Skoda
Yedekler: Tarık, Abdullah, Selim, Jovancic, Onur, Mithat, Doğan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Diego Angelo (Rahmetullah dk.46), Arda, Zargo Toure, Candeias, Piris da
Motta, Dominik Furman (Murat Yıldırım dk. 46), Soner (Mustafa Hüseyin dk. 90 ?), Sefa, Giovanni Sio (Mustafa
dk. 46)
Yedekler: Ubeydi, Batuhan, İlker, Hasanalp, Kadir, Sami,
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Skoda (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Soner (dk. 64) (Gençlerbirliği)
Sarı Kart: Meriah, Adrade, Talbi, Tunay, Selim (Çaykur Rizespor), Sefa, Murat Yıldırım, Arda, Zargo Toure, Polomat (Gençlerbirliği)

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