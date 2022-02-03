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Cedi ile Alperen'in karşılaştığı maçta kazanan Houston

Cedi ile Alperen'in karşılaştığı maçta kazanan Houston
Cedi ile Alperen'in karşılaştığı maçta kazanan Houston

NBA’de iki milli basketbolcunun karşı karşıya geldiği mücadelede Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets evinde Cedi Osman’ın ekibi Cleveland Cavaliers’ı 115-104 mağlup etti. Cedi 13 sayı, 1 asist, 1 ribaund ve 1 top çalma ile oynarken, Alperen de 9 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 1 blok ile takımına katkı verdi.

NBA'de normal sezon 9 karşılaşma ile devam etti. Houston Rockets, Toyota Center'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 115-104'lük skorla mağlup ederek ligde 4 maç sonra kazandı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 24 dakika parkede kaldı ve 9 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 1 blok ile oynadı. Takımda ayrıca Jalen Green 21 sayı, 5 ribaund ve Christian Wood 21 sayı, 7 ribaund ile galibiyete katkıda bulundu. Bu sezonki 21. mağlubiyetini alan Cleveland'da ise milli oyunu Cedi Osman 35 dakika süre aldı ve 13 sayı, 1 asist, 1 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti. Cleveland'da Evan Mobley 29 sayı, 12 ribaund ve Kevin Love da 21 sayı, 13 ribaund ile maçı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları ise şöyle:

Philadelphia 76ers: 103 - Washington Wizards: 106
Indiana Pacers: 118 - Orlando Magic: 119
New York Knicks: 108 - Memphis Grizzlies: 120
Boston Celtics: 113 - Charlotte Hornets: 107
Houston Rockets: 115 - Cleveland Cavaliers: 104
Dallas Mavericks: 114 - Oklahoma City Thunder: 120
Sacramento Kings: 112 - Brooklyn Nets: 101
Utah Jazz: 108 - Denver Nuggets: 104
Los Angeles Lakers: 99 - Portland Trail Blazers: 94

Oğuzhan Ort

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