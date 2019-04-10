Cedi Osman, Charlotte Hornets deplasmanında 17 sayı attı

NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Field House'da karşılaştığı Charlotte Hornets'a 124-97'lik skorla mağlup oldu. Cleveland'da Cedi Osman 17 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynarken, takımda ayrıca Collin Sexton 18 sayı, 10 asist ve Jordan Clarkson 16 sayı, 3 asist ile maçı tamamladı. Galip taraf Charlotte'te ise Jeremy Lamb 23 sayı, 5 asist ve Kemba Walker 23 sayı, 7 asist ile takımına katkıda bulundu.

Furkan Korkmaz geri döndü

Philadelphia 76'ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 12 Şubat'ta Boston Celtics ile oynanan maçın ardından menisküs yırtığı geçirdiği operasyonun ardından ilk kez Miami Heat deplasmanında oynadı. Miami'nin 122-99'luk skorla galip geldiği müsabakayı Furkan 2 sayı ve 1 top çalma ile tamamladı. Aktif basketbol hayatını sonlandırmaya karar veren Miami'nin yıldız oyuncusu Dwyane Wade son maçında 30 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 1 blok ile oynadı.

Paul George, Houston Rockets'ı son saniyede yıktı

Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da mücadele ettiği Houston Rockets'ı Paul George'un son saniyelerde bulduğu üçlüğüyle 112-111 mağlup etti. Thunder'da Russell Westbrook 29 sayı, 12 ribaund, 10 asistle triple-double yaparken, Paul George 27 sayı, 9 ribaund ile oynadı. Rockets'ta ise James Harden'ın 39 sayı, 10 ribaund ve 3 asistlik performansı yetmedi.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 97 - Charlotte Hornets: 124

Detroit Pistons: 100 - Memphis Grizzlies: 93

Washington Wizards: 110 - Boston Celtics: 116

Miami Heat: 122 - Philadelphia 76'ers: 99

Chicago Bulls: 86 - New York Knicks: 96

Minnesota Timberwolves: 100 - Toronto Raptors: 120

New Orleans Pelicans: 103 - Golden State Warriors: 112

Dallas Mavericks: 120 - Phoenix Suns: 109

Utah Jazz: 118 - Denver Nuggets: 108

Oklahoma City Thunder: 112 - Houston Rockets: 111

Los Angeles Lakers: 101 - Portland Trail Blazers: 104

Oğuzhan Ort