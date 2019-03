Cedi Osman'ın performansı mağlubiyeti engelleyemedi

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 106-99 yenerek ligdeki 43. galibiyetini aldı. Philadelphia'da Ben Simmons 26 sayı, 10 ribaund ve Joel Embiid 17 sayı, 19 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Cleveland'da milli basketbolcu Cedi Osman 25 dakika süre aldığı maçta 18 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Sezonun 51. mağlubiyetini alan Cleveland'da ayrıca Collin Sexton 26 sayı, 2 ribaund ile Jordan Clarkson 13 sayı, 5 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

Ersan'lı Milwaukee New Orleans deplasmanında galip

Milwaukee Bucks, New Orleans'da karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 130-113 gibi farklı bir skorla yenerek, ligdeki 51. galibiyetini elde etti. Milwaukee'de milli basketbolcu Ersan İlyasova, 17 dakika süre aldı ve 3 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile oynadı. Takımda ayrıca Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 9 ribaund, 5 asistle galibiyete katkı verdi. New Orleans ise Julius Randle 23 sayı, 6 ribaund ve Anthony Davis 21 sayı, 12 ribaund ile oynamasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de gecenin sonuçları ise şöyle:

Indiana Pacers: 103 - New York Knicks: 98

Philadelphia 76ers: 106 - Cleveland Cavaliers: 99

Chicago Bulls: 107 - Los Angeles Lakers: 123

New Orleans Pelicans: 113 - Milwaukee Bucks: 130

Dallas Mavericks: 105 - San Antonio Spurs: 112

Denver Nuggets: 133 - Minnesota Timberwolves: 107

MS Los Angeles Clippers: 104 - Portland Trail Blazers: 125

Oğuzhan Ort