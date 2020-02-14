Çekiciden düşerek yaralanan kadının kızına posta ile trafik cezası geldi ikinci şoku yaşadı

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, Çiğdem Cingi isimli kadın, 85 yaşındaki annesi Leyla Çetinkol'la fatura yatırmak için evinden çıktı. Hukukçular Sitesi önündeki bir cep parka aracını park eden Çingi, fatura merkezine gitmek üzere aracından indi. Bu sırada bir çekici operatörü, park halindeki aracın başına gelerek hemen aracı yüklemek istedi. Bu sırada arka koltukta oturan yaşlı kadın, araç içerisinde panik yaşadı ve kapıyı açtı.

Bunun üzerine araç çekiciye yüklenirken 85 yaşındaki Leyla Çetinkol da bir anda yere düştü. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan kadının kol ve bacak kısmında çeşitli kırıklar olduğu tespit edildi. Öte yandan tedavisinin ardından taburcu edilen Leyla Çetinkol'un kızının evine olay günü yaşlı kadının içerisinden düştüğü aracın durak önüne park edilmesinden dolayı postane aracılığıyla trafik cezası geldi. İkinci şoku yaşayan Çiğdem Çiğci ise gözlerine inanamadı.

“O günkü olayın cezası gelince ben şoka girdim”

Çekiciden düşen yaşlı kadının kızı Çiğdem Çiğci, “Sabahleyin annemle kahvaltı yaparken postacı geldi zile bastı. Abla trafik cezan var dedi. Trafik cezasını elime aldığımda o günkü olayın cezası gelince ben şoka girdim. Ben çok sinirlendim. Annem de çok sinirlendi. Biz böyle bir olayı yaşamışız bir aydır mahvolmuşuz bir de üstüne üstelik eve ceza yollanıyor. Gerçekten çok sinirlendim inanamadım böyle bir şeye” dedi.

“Gerekenin yapılmasını istiyorum”

Yetkililere seslenen Çiğci, “Para önemli değil bakın para önemli değil ben bu parayı ödeyemeyecek durumda değilim. Her türlü bu parayı öderim. Bu yapılan haksızlığın üstüne eve ceza gelmesine biz çok sinirlendik ve çok üzüldük. Gereken kurumlara şunu söylemek istiyorum. Bana böyle bir cezanın gelmesi çok saçma ve çok üzücü bir durum. Bu konuyla yakından ilgilenmelerini istiyorum. Gerekenin yapılmasını istiyorum” diye konuştu.

Aykut Zor - Metin Başar



