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Çekicinin yola düzeltmek için serdiği halata motosiklet takıldı:1 ağır yaralı

Çekicinin yola düzeltmek için serdiği halata motosiklet takıldı:1 ağır yaralı
Çekicinin yola düzeltmek için serdiği halata motosiklet takıldı:1 ağır yaralı

Kastamonu’da çekici, yola düzeltmek için halat serdi. Halatı görmeyen motosikletli, halata takılarak yere serildi. Genç motosikletli, boynundan aldığı darbe nedeniyle ağır yaralandı.

Çekicinin yola düzeltmek için serdiği halata motosiklet takıldı:1 ağır yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Cide'de Şehirlerarası Otobüs Terminalinde motosikleti kullanan 20 yaşındaki Ali İmik, Saraçlı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte ilerlerken karşıdan karşıya çekilmiş halata takıldı. Çekicinin düzeltmek için yola serdiği halatı görmeyerek takılan Ali İmik, boyun kısmından yara aldı. Yere serilen ve kanlar içerisinde kalan Ali İmik, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ali İmik, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ali İmik'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Mehmet Salman
 

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