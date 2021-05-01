Çekmeköy'de Tink anaokulu ve ilkokulu açıldı

Dünyanın En İnovatif 100 Okulu arasında yer aldığı belirtilen Tink Teknoloji ve İnsan Kolejleri, Çekmeköy'de doğa içinde bulunan kampüsünde anaokulu ve ilkokul açtı. Kolejin, bu sene 3'üncü mezunlarını verdiği bildirilirken, bünyesine anaokulu ve ilkokulu katarak büyümeye devam ettiği açıklandı.

Tink Kurucusu, bu yılın Kadın Girişimcisi Ödülü sahibi Zeynep Dereli, “Büyüyen ailemizle Çekmeköy Kampümüzde çocuklarımızın akademik ve sosyal gelişiminin bu ilk ve en önemli adımından itibaren yanlarında olacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dijitalleşen dünyada teknolojinin sağladığı olanaklarla barışık olmak çocukların hayallerini gerçekleştirebilmesi için önemli bir olanak sağlıyor. Tek sınırın gökyüzü olduğu bu dünyada hayal kurabilen ve kendini gerçekleştirebilen çocuklar başarılı olacak ” dedi.

''Gençleri, dijital yetkinlikler ve girişimcilik ruhu kazandırarak yetiştiriyoruz''

Verdikleri eğitime vurgu yapan Dereli, ''İnsanın merkezde olduğu ve teknolojik imkanların sonuna kadar kullanıldığı modern bir eğitim fırsatı sağlıyoruz. Teknolojiyi; eğitimine, sosyal hayatına ve kariyerine entegre edecek gençleri, dijital yetkinlikler ve girişimcilik ruhu kazandırarak yetiştiriyoruz. Tink'e özgü bu eğitim yaklaşımını geliştirilmesinin nedeni, eskiden bilgiyi depolamanın önem taşıdığı sanayi toplumu eğitim sisteminin artık ihtiyaçları karşılamıyor olmasıdır. Bu nedenle yeni ve fark oluşturacak bir eğitim paradigması oluşturan kolejimiz, bu yaklaşımını anaokulundan liseye kadar sunmaya başlıyor. Teknolojinin sağladığı imkanların artması ile çocukların geleceklerine uzanmalarını sağlayacak eğitimi, sürekli gelişimlerine hizmet edecek bir platforma dönüştüren kolejimiz emin adımlarla ilerliyor. Farklı düşünüp hayal kurabilen ve teknolojinin imkanlarını kullanarak bunları hayata geçirebilen çocuklar ve geleceğin büyüklerini yetiştiriyor'' şeklinde konuştu.

Tüm kayıt süreçlerini online kayıt sistemimi üzerinden uzaktan yapabilen kolejin, sınırlı sayıda anaokulu ve ilkokul kontenjanı bulunduğuna dikkat çekildi.