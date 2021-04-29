Çekmeköy'de trafik kavgası: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Çekmeköy'de Barbaros Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç sürücüsü cadde üzerinde ilerlerken motosikletli kuryeyi yolda sıkıştırdı. Sıkışan motosikletli kurye ile hafif ticari araç arasında küfürlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada hafif ticari araç sürücüsü, motosikletli kuryeye kaskla defalarca vurdu.

Hafif ticari araç sürücüsüne tekmeler savuran motosikletli kuryenin darbesiyle hafif ticari aracın camı tuzla buz oldu. Çıkan kavgada tarafları çevre esnaf güçlükle ayırabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları polis merkezine götürerek, olay hakkında inceleme başlattı.

Abdul Samet Kaya

