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Çekmeköy'de trafik kavgası: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Çekmeköy'de trafik kavgası: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu
Çekmeköy'de trafik kavgası: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Çekmeköy’de hafif ticari araç sürücüsüyle motokurye arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu olayda kavgaya karışanlar birbirlerine motor kaskıyla vurdu.

Çekmeköy’de trafik kavgası: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Çekmeköy'de Barbaros Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç sürücüsü cadde üzerinde ilerlerken motosikletli kuryeyi yolda sıkıştırdı. Sıkışan motosikletli kurye ile hafif ticari araç arasında küfürlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada hafif ticari araç sürücüsü, motosikletli kuryeye kaskla defalarca vurdu.

Hafif ticari araç sürücüsüne tekmeler savuran motosikletli kuryenin darbesiyle hafif ticari aracın camı tuzla buz oldu. Çıkan kavgada tarafları çevre esnaf güçlükle ayırabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları polis merkezine götürerek, olay hakkında inceleme başlattı.

Abdul Samet Kaya
 

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