Cenazeye giden araç kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

Olay, sabah erken saatlerde Uşak-Banaz istikametindeki Derbent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir yakınının cenazesi için Çorum'dan İzmir'e yola çıkan Fatih Y. idaresindeki 19 TE 423 plakalı otomobil henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolünü kaybetti. Ardından yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak araziye devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzere olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri azada karı koca olduğu öğrenilen Asim Mertoğlu (67) ve Arşimet Mertoğlu (63) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Fatih Yıldız ve Meliha Yıldız ise ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İsmail Atalay