Centric Software, Sosyal PLM'yi çıkarttığını açıkladı

Moda, perakende, ayakkabı ürünleri, doğa sporları, lüks giyim ve tüketim ürünleri üzerine faaliyet gösteren şirketlere, stratejik ve operasyonel dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmaları için yenilikçi işletme çözümleri sağlayan Centric Software, amiral gemisi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) çözümünün son versiyonu Centric 8 PLM 7.2 sürümünü çıkarttığını açıkladı.

Verilen bilgiye göre, PLM 7.2 sürümü, Centric PLM'de geliştirilmekte olan ürünlerin çeşitli yönleri hakkında resmi iletişim için Sohbetler özelliğini içerir. Yeni 7.2 sürümü ayrıca, çalışanlar arası iletişimde lider konumdaki Slack'le entegrasyonu sağlayan alanındaki ilk uygulamadır. Slack sayesinde kullanıcılar, @bahsetmeler ve ekler gibi yaygın anlık mesajlaşma özelliklerini kullanarak, PLM ortamından ayrılmadan birbirlerine ‘ping' atıyor ve ürün güncellemeleri hakkında gerçek zamanlı sohbet ediyor. Slack; kurumsal çapta mesajlaşma çözümü için kurulan bağlantı olup, Microsoft Teams, Google Workspace, We Chat, Ding Talk ve daha fazlasıyla entegrasyon planlanmaktadır.

Konu hakkında konuşan Centric Software Başkanı ve CEO'su Chris Groves, "8 PLM'in en son sürümünü duyurmaktan gurur duyuyoruz. Bu sürümün temel odak noktası kullanılabilirlik ve sosyal işbirliğidir. PLM alanında tüm özellikleriyle desteklenen Slack entegrasyonunu gerçekleştiren ilk şirket olduk. Diğer popüler mesajlaşma uygulaması entegrasyonları da yolda. Müşterilerimiz hızla değişen bir pazarda yol alırken, özellikle de uzaktan çalışma söz konusu olduğunda, onların en önemli önceliklerine ve zorluklarına yanıt verecek yenilikler yapıyoruz".