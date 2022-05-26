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Cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan düştü

Cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan düştü
Cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan düştü

Adana’da cep telefonuyla konuştuğu sırada dengesini kaybedip 50 metrelik uçurumdan düşen üniversite öğrencisi itfaiye ekiplerinin 1 saat 40 dakikalık çalışması sonrasında kurtarıldı. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan düştü - Tıkla İzle

Olay, Sarıçam İlçesi Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 21 yaşındaki Cem Ö. cep telefonuyla konuştuğu sırada dengesini yitirdi. Dengesini kaybeden Cem Ö. 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredeki diğer öğrenciler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladı.


İtfaiye erlerinden biri, kurtarma aracından vinç yardımıyla uçurumdan aşağı indirildi. Aşağı inen itfaiye er yaralı genci, sedyeye bindirdi. Sedye vinçle yukarı çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren çalışmanın ardından yaralı genç ambulansa bindirildi. Sağlık ekipleri yaralı genci özel bir hastaneye kaldırdı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, uçurumdan düşen Cem Ö. 2'inci sınıf edebiyat bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Süleyman Cenk İdaye
 

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