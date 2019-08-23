Çeşme Weekend efsanesi geri dönüyor

Üçüncü yılında yine Macera Akademisi Racesetter tarafından organize edilecek olan sıra dışı spor festivali, 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde Çeşme'de sporseverleri buluşturacak.

Koşuyoruz, yüzüyoruz, kürek çekiyoruz… Bütün aile beraberce eğleniyoruz

Çeşme Weekend'de bir kez daha tam bir spor festivali coşkusu yaşanacak. Her seviye koşucu için koşu yarışı, yüzme yarışı ve son yılların yükselen sporu kürek sörfü yarışları katılımcılar ile buluşacak.

Üstelik Minik Adımlar ve Minik Kulaçlar yarışlarındaki parkurlarda ailenin küçükleri de geleceğin sporcu olmaları için cesaretlendirilecek. Müsabaka sporları dışında yoga, zumba, fitness, kürek sörfü ve yol bisikleti sürüşü gibi deneyim aktiviteleri de katılımcılara sunulacak.

Çeşme Paparazzi'de yaza veda

Çeşme Weekend'in en önemli etkinliklerinden biri de bütün sporseverleri ilçede yaz sezonu kapanırken Çeşme rüzgarı ve denizi ile buluşturacak olan yarış olacak. Festival ve yarışların merkezinde Ayayorgi Koyu ile Çeşme Paparazzi Plajı yer alacak. Etkinliklere katılanlar, plaja ücretsiz giriş ve kullanım hakkına da sahip olacaklar.

Çeşme Weekend Programı:

21 Eylül – Cumartesi – Paparazzi Beach

Yüzme : 1500m (14+ yaş) ve Minik Kulaçlar (8-13 yaş)

Kürek Sörfü (Stand Up Paddle – SUP): 1500m ve 600m

1,5K Yüzme, Minik Kulaçlar (9-13 yaş) ve Türkiye'nin ilk Kürek Sörfü (SUP) yarışları, Ayayorgi Koyu'ndaki serin sularda düzenlenecek. Gün boyu sürecek festival aktiviteleri, sabah yogası ile başlayacak. Pilates, zumba, kürek sörfü denemeleri gibi aktivitelerin de yapılacağı gün, plajdaki akşam üstü partisi ile sona erecek.

22 Eylül – Pazar

Koşu: 5km – 10km – 21.1km ve Minik Adımlar (6-12 yaş)

Sabah erken kalkanlar için yoga ve toplu yol bisikleti sürüş antrenmanları, güne harika bir başlangıç olacak. Katılımcılar, koşu yarışları için de Çeşme merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda buluşacak. Geleceğin sporcuları ise 12 yaşa kadar olan çocukların katılabileceği Minik Adımlar koşusunda eğlenecek.

21,1K - 10K -5K parkurları ise meydandaki startın ardından Paparazzi Beach'te, yani deniz kıyısında sona erecek. Festival aktiviteleri, gün boyunca plajda ve denizde devam edecek. Üçüncü Çeşme Weekend organizasyonunun kapanışı ise unutulmaz bir kapanış partisi ile yapılacak.

4000 kişilik kitlenin Çeşme'ye gelmesi bekleniyor

• Üçüncü Çeşme Weekend'de 3 farklı disiplinde 7 farklı yarış düzenlenecek.

• Çeşme Weekend'e ilk kez düzenlendiği 2015 yılında 711 sporcu, 2016 yılında ise 1137 kayıtlı katılımcı geldi.

• 2019 yılında ise 1400 yarışmacı, aileleriyle beraber 4000 kişilik kitlenin Çeşme'ye gelmesi bekleniyor.

• Çeşme Weekend'i gerçekleştiren Macera Akademisi Racesetter, 2004 yılından bu yana 130'dan fazla sportif yarış organize etti.

Üçüncü Çeşme Weekend, sosyal sorumluluk projeleri ile de fark oluşturacak:

Karbonsuz Koşu…

Ege Orman Vakfı ile yürütülen kampanya kapsamında İzmir dışından gelen her koşucu için 1 fidan dikilecek. Bu sayede oluşan karbon izi nötralize edilecek.

Karbon Ayak İzi nedir?

Karbon ayak izi, her bir bireyin çeşitli günlük faaliyetleri sonucu dolaylı ve dolaysız olarak doğaya yayılmasına sebep olduğu karbondioksit miktarının toplamıdır. Ev, araba, alışveriş gibi günlük rutinlerin hepsinin karbon ayak izimize etkisi vardır. Fakat birçoğumuz için uçuşlarımız kişisel karbon salınımımızda en büyük paya sahiptir.

Karbon ayak izimi telafi etmek için neler yapabilirim?

Karbon telafisi, açığa çıkan salınımların yine eşdeğer bir CO2 tasarrufu ile karşılanmasıdır. Karbon miktarını dengelemenin veya azaltmanın en etkin yolu ağaç dikmek, bağışlamak ya da ormanlık alanları korumaktır.

