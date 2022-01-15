Çeşme'de 179 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı açıklarındaki bir teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 179 göçmeni yakaladı

. Sahil güvenlik ekiplerinin yakaladığı göçmenler, yakalandıkları tekneyle birlikte Çeşme İskelesi'ne getirildi. Ekipler, 4 kişiyi de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecek.

Muhammet İsa Atagöz

