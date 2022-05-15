Çeşme'de 27 düzensiz göçmen, 4 kaçakçı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Mayıs Cuma günü aldıkları istihbaratı değerlendirerek eski Alman Tatil Köyü yakınındaki ormanlık alanda arama başlattı. Ekiplerin yaptığı arama sırasında, ormanlık alanda kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı. Jandarma ekiplerince yakalanan M.Ş., H.B., M.C. ve U.U. insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Ormanlık alanda aramalarını sürdüren jandarma ekipleri, 17'si Yemen, 4'ü Senegal ve 6'sı Eritre uyruklu, toplam 27'i düzensiz göçmeni yakaladı. Jandarma ekipleri, ormanlık alanda gizlenmiş 2 lastik bot, 1 adet tekne motoru, 30 can yeleği, 10 can simidi, 3 adet pompa, 1 adet akü ve 60 litre benzin ele geçirdi. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenilirken, adliyeye sevk edilen 4 insan kaçakçısı şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhammet İsa Atagöz



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