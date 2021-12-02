İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çeşme'de 63 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen de yakalandı

Çeşme'de 63 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen de yakalandı
Çeşme'de 63 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen de yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurları tarafından geri itilen 63 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 28 göçmen de denize açılamadan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 03.35 sıralarında 29 göçmenin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği ihbarı alındı. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 göçmeni kurtardı.
Yine Yunan unsurları tarafından geri itilen 34 düzensiz göçmende, Uçburun'un batısında, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a gideceği bilgisini aldı. Ekipler, toplamda 28 göçmeni denizde açılmadan yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin, yapılan işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi. 

Muhammet İsa Atagöz
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.